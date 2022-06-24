"Колос" из Червеня успешно стартовал в Кубке регионов УЕФА

Червенский "Колос" под руководством Юрия Пунтуса сегодня успешно стартовал в Кубке регионов УЕФА - турнире, в котором принимают участие только лучше любительские команды Европы! Белорусский клуб в рамках предварительного раунда группы 2 играл в Баку с азербайджанским "Джебраилом". Подопечные Пунтуса пропустили на 10-й минуте, но во втором тайме Симанчук и Полищук забили по мячу. Таким образом, "Колос" одержал волевую победу 2:1. Второй поединок этих соперников запланирован на 26 июня также в столице Азербайджана. Победитель противостояния 29 июня сыграет с триумфатором группы 1.