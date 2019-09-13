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Колумбиец Серхио Игита выиграл 18-й этап престижной веломногодневки "Вуэльты Испании"
Колумбиец Серхио Игита из команды EF Education First выиграл 18-й этап престижной веломногодневки "Вуэльты Испании". Второй результат показал словенец Примож Роглич. Третье место занял испанец Алехандро Вальверде. Белорус Василий Кириенко не финишировал. Лидером общего зачета за четыре этапа до финиша остался Роглич.
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