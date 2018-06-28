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Колумбия и Япония выходят в плей-офф чемпионата мира по футболу от группы Н

Колумбийцы обыграли африканцев 1:0 и вышли на первое место группы, а потерявшие шансы на нокаут-раунд поляки одолели Японию, 1:0. Азиаты с африканцами набрали одинаковое количество очков. Разница мячей тоже оказалась идентичной. Все решило количество желтых карточек. У японцев их оказалось меньше. 

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