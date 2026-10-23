"Команда играет за счет скорости и большого количества бросков" - директор ХК "Шахтер-Солигорск"

Четыре матча 16-го тура регулярного чемпионата Экстралиги внесут изменения в сводный протокол первенства.

В 18:30 "Локомотив" примет "Брест". В 19:00 прозвучит стартовая сирена для "Динамо-Молодечно" и "Могилева", а также "Славутича" и "Немана". В 19:30 солигорский "Шахтер" будет принимать "Витебск". Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

"Горняки" - текущие лидеры турнирной таблицы. Директор хоккейного клуба "Шахтер-Солигорск" Егор Кушнеревич рассказал, что удалось сделать в межсезонье.

"Регулярку мы рассматриваем как подготовительный этап, но всегда приятно побеждать, быть наверху таблицы и дарить болельщикам победы", - отметил Кушнеревич.

По его словам, команда, как и в прошлом сезоне, играет за счет скорости и большого количества бросков - это скоростной, молодой и задорный хоккей. Клуб где-то перестроил команду: она стала чуть более опытной, появились опытные исполнители. Ребята, которые уже давно в Лиге, делают то, что должны, и начинают прогрессировать.