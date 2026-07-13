Команда "МАЗ-СПОРТавто" отправляется на международные соревнования "Холмы России"

Знаменитая белорусская команда грузовиков "МАЗ-СПОРТавто" готовится отправиться на один из важнейших стартов 2026 года. Впереди у Сергея Вязовича и компании тяжелейшая международная гонка "Холмы России", которая включает 1165 км, из которых большая часть - это скоростные спецучастки. Но белорусы преодолевали и не такие сложности.

Павел Гаранин, пилот команды "МАЗ-СПОРТавто":

"Этот старт очень важный. Это второй этап чемпионата по ралли-рейдам "Холмы России". Гонка пройдет по маршруту из Ульяновска в город Сызрань. И прямо сейчас мы отправляемся на нее. Гонка ожидается непростой, поскольку погода очень переменчивая, что сказывается на покрытии в Ульяновске и может сильно повлиять на скорость и вообще на результат. Дождливая либо сухая погода требует особых навыков и особых умений от пилота приспособиться к разным типам покрытия. Нам всегда приятно, что за нас болеют граждане нашей страны, и мы эту поддержку чувствуем всегда. Мы будем вкладываться на все 100 %, а местами даже и на 200 % для того, чтобы показать достойный результат и представить нашу страну".