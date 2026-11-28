28 ноября стали известны все полуфиналисты пятого сезона проекта "Лига храбрых", который при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация борьбы.

В 2025 году противостояние Могилевской и Гомельской областей получилось особенно горячим. Нынешний год не стал исключением.

Павел Глинчук, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе, рассказал, какой он увидел "Лигу храбрых". "Достаточно яркое, эмоциональное противостояние и достаточно конкурентное, - отметил он. - И в прошлом году, и в этом накал был огромный. Я уверен, что команды и в следующих сезонах добьются большого результата".

Павел Глинчук поздравил команду Могилевской области с выходом в полуфинал.