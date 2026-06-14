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Команда "Первого информационного" приняла участие в парусной регате "Кубок Минского моря"
Море эмоций 14 июня испытали все участники парусной регаты "Кубок Минского моря", в том числе и команда телеканала "Первый информационный".
Сотрудники различных средств массовой информации Беларуси, блогеры и другие желающие испытать себя на прочность старались на протяжении нескольких часов укротить водную гладь известной акватории вблизи Минска.
Борьба на дистанции (а всего прошли 3 гонки) была на серьезном соревновательном уровне, ведь скорость и попутный ветер разгоняли адреналин и желание попасть в число самых лучших.
Команда "Первого информационного" телеканала заняла 11-е место. Команда телеканала "Беларусь 5" - 9-е, а коллектив Белтелерадиокомпании стал 6-м.
"Мы сегодня получили необычайно крутые эмоции, попробовали себя в новом виде спорта. Экстрим есть, да, когда тебя в определенный момент наклоняет, и ты стоишь устойчиво, никаких лишних движений. Главное - слушать тренера, и все получится", - поделилась сотрудница "Первого информационного" Жанна Тиханович.
Сотрудники Белтелерадиокомпании ведут активный образ жизни, с удовольствием принимают участие в подобных соревнованиях. В конце августа 2026 года состоится спартакиада СМИ, к которой уже все начинают готовиться прямо сейчас.