Команда Белтелерадиокомпании отправилась на Игры в Пекин

220 часов олимпийских трансляций на четырех каналах. Это "Беларусь 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5 интернет" и телеканал "Беларусь 2". Мы рассчитываем, что каждый день после "Панорамы" будет выходить "Олимпийских дневник". Поэтому обязательно его нужно смотреть, там мы будем рассказывать все, что происходит на спортивных площадках, и околоспортивые интересные вещи.



Мы уже между собой шутим, что это будет Олимпиада строго режима. Конечно же, условия беспрецедентные. Хотя, мы пережили Токио, к счастью для нас, все было там замечательно. Мы от себя обещаем, что сделаем все возможное, чтобы максимально рассказать обо всем, что там будет происходить и, конечно, я надеюсь, у нас будут радостные новости.

Спортсмены заряжены, они четыре года готовились, они хотят показать свой максимум, свой максимум хотим показать и мы. Мы готовы работать сутками, не прекращая и не думая об усталости, отдохнем потом, когда вернемся.

В эти дни Китай живет не только Праздником весны, но и масштабным спортивным форумом. До старта Олимпийских игр остались считанные дни.Олимпиада закрытого режима. Однако это не станет помехой для тех, кто прошел Токио. Команда Белтелерадиокомпании сегодня вылетела в Пекин. Мои коллеги будут следить за всеми событиями Олимпиады, чтобы зритель получил максимально полное погружение в спортивный форум, а это самая оперативная и эксклюзивная информация - яркие эмоции, аналитика и то, чем будет жить олимпийский Пекин в дни главных Игр четырехлетия. Дневники, обзоры и интервью. Уже в эту пятницу на стадионе "Птичье гнездо" зажжется огонь Олимпиады.И вот эксклюзивные и самые свежие кадры из Пекина. Команда технических сотрудников, которая вылетела ранее, поделилась обстановкой из студии. Все оперативно приводится в боевую готовность и заряжено показывать зрителю самую качественную картинку.