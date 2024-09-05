Команда Dream Team завершает подготовку к Минскому полумарафону - 2024

За несколько дней до Минского полумарафона корпоративные команды завершают подготовку к нему и дают небольшую нагрузку перед главным стартом года. Накануне заключительную тренировку провела и команда звезд Dream Team, в состав которой входят также журналисты Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Виктория Сенкевич, Кристина Камыш и Андрей Козлов. Все участники получили именные футболки и намерены в воскресенье, 8 сентября, преодолевать свои дистанции.

Первый забег - на 10,5 м - стартует в 9 утра, далее дистанция на 21 км. Самый массовый забег - на 5 км - начнется в час дня, а семейный - 1,5 км - спустя полтора часа. Так, в этом году появится много новых локаций. К примеру, выставка спортивной экипировки и инвентаря от белорусских предприятий и зоны активности от республиканских центров по видам спорта. В Минском полумарафоне примут участие представители 11 стран: России, Китая, Нигерии, Турции и других. Медали получит каждый, кто добежит до финиша. На наградах в этом году будут изображены достопримечательности белорусской столицы.