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Команда готова удивлять - главный тренер хоккейного клуба "Брест" о подготовке к Евроазиатскому Кубку Дружбы

Хоккейный клуб "Брест" сегодня проведет первый матч в рамках Евроазиатского Кубка Дружбы. В соперниках хозяева турнира - команда "Хумо" из Узбекистана. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 17:00. По словам исполняющего обязанности главного тренера Олега Малашкевича, команда готова удивлять конкурентов своей игрой.

Евроазиатский Кубок Дружбы продлится по 18 августа. Помимо "Бреста" и "Хумо", в нем принимают участие российский "АКМ" и казахстанский "Арлан". Матчи будут проходить на "Хумо-Арене", вмещающей 12,5 тыс. зрителей.

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