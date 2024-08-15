Команда готова удивлять - главный тренер хоккейного клуба "Брест" о подготовке к Евроазиатскому Кубку Дружбы

Хоккейный клуб "Брест" сегодня проведет первый матч в рамках Евроазиатского Кубка Дружбы. В соперниках хозяева турнира - команда "Хумо" из Узбекистана. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 17:00. По словам исполняющего обязанности главного тренера Олега Малашкевича, команда готова удивлять конкурентов своей игрой.