ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде

Олимпийская команда Гвинеи уже покидает Японию. Правительство этой африканской страны приняло решение не рисковать здоровьем своих спортсменов, которым угрожает вспышка коронавируса. Токио покидают пятеро атлетов (дзюдоист, борец, бегун-спринтер и двое пловцов).

Олимпиада в Японии станет беспрецедентной. Зрители смогут наблюдать за состязаниями только по телевизору, а спортсмены вынуждены соблюдать строгие ограничения и даже на прогулку могут выйти на считанные минуты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все