Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде

Олимпийская команда Гвинеи уже покидает Японию. Правительство этой африканской страны приняло решение не рисковать здоровьем своих спортсменов, которым угрожает вспышка коронавируса. Токио покидают пятеро атлетов (дзюдоист, борец, бегун-спринтер и двое пловцов).



Олимпиада в Японии станет беспрецедентной. Зрители смогут наблюдать за состязаниями только по телевизору, а спортсмены вынуждены соблюдать строгие ограничения и даже на прогулку могут выйти на считанные минуты.