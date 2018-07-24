Команда "МАЗ-Спортавто" завершает выступление на ралли "Шелковый путь - 2018"

Причина - вмешательство в гонку организаторов. Они внесли коррективы в ход третьего этапа и предоставили преимущество некоторым участникам гонки. Для одного из четырех белорусских экипажей это обернулось потерей времени. Ситуация повлияла на результаты этапа и на места в общем зачете. Отметим, в прошлом году все три белорусских экипажа вошли в топ-10 генеральной классификации.