Команда МТЗ - ЮХЛ уступила юношеской сборной Казахстана в матче Кубка Президентского спортивного клуба

Команда МТЗ - юниорской лиги уступила сборной Казахстана (U-17) в матче третьего игрового дня Кубка Президентского спортивного клуба - на "Чижовка-Арене" команда Андрея Рощинского проиграла 4:5. В эти минуты сборная Беларуси под руководством Дмитрия Шульги сражается против сборной России - прямая трансляция на "Беларусь 5".