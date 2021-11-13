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Команда МТЗ - ЮХЛ уступила юношеской сборной Казахстана в матче Кубка Президентского спортивного клуба

Команда МТЗ - юниорской лиги уступила сборной Казахстана (U-17) в матче третьего игрового дня Кубка Президентского спортивного клуба - на "Чижовка-Арене" команда Андрея Рощинского проиграла 4:5. В эти минуты сборная Беларуси под руководством Дмитрия Шульги сражается против сборной России - прямая трансляция на "Беларусь 5".

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