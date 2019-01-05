Команда Президента Беларуси досрочно вышла в полуфинал 15-го Рождественского турнира среди любителей хоккея.

Такой результат хозяевам обеспечила победа во втором матче над сборной Балтии со счетом 9:3. Соперником белорусов по матчу за выход в финал стали прошлогодние бронзовые призеры турнира - команда Объединенных Арабских Эмиратов.





Сегодня путевки в полуфинал в очном противостоянии сначала разыграют россияне и словаки, а также финны и чехи.