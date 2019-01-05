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Команда Президента Беларуси досрочно вышла в полуфинал 15-го Рождественского турнира

Команда Президента Беларуси досрочно вышла в полуфинал 15-го Рождественского турнира среди любителей хоккея.

Такой результат хозяевам обеспечила победа во втором матче над сборной Балтии со счетом 9:3. Соперником белорусов по матчу за выход в финал стали прошлогодние бронзовые призеры турнира - команда Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня путевки в полуфинал в очном противостоянии сначала разыграют россияне и словаки, а также финны и чехи.

Решающие поединки пройдут и в рамках "Золотой шайбы". Кобринский "Атлант" поборется за победу в группе Б с горьковским “Соколом”. В личном противостоянии за место в главном матче турнира поспорят и лидеры квартета А. Самая забивная команда группы "Грифоны" померяется силами с принеманскими "Ястребами".

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