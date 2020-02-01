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Команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Гомельской области
Команда Президента Беларусиодержала победу в очередном матче ХIII Республиканского турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На льду "Олимпик Парка" действующие победители соревнований принимали хоккеистов Гомельской области. Это, кстати, единственная команда, которой, помимо хозяев удавалось выиграть золото этого турнира. Самым результативным получился первый период. В нем безоговорочное лидерство захватили хоккеисты команды Главы государства. Во втором гомельчане сумели навязать свою игру и доставили немало хлопот хозяевам, но все же уступили по ходу всего матча 4:12. Сразу трое хоккеистов из состава победителей отметились во встрече дублями - это Павел Волчек, Олег Антоненко и Денис Курдеко.
Свой следующий поединок команда Президента Беларуси проведет на выезде 21 марта в Барановичах против хоккеистов Брестской области
Интрига турнира близится к разрешению. Свой следующий поединок команда Президента Беларуси проведет на выезде 21 марта в Барановичах против хоккеистов Брестской области. Это заключительный тур группового этапа. Далее - плей-офф. Отметим, оба будущих соперника пока не проиграли ни одного матча.
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