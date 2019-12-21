Сегодня на арене "Олимпик Парка" прошел очередной матч Республиканского турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команда Президента Беларуси одержала победу над сборной Минской области. На своем льду действующие обладатели трофея переиграли соперников со счетом 5:3. Автором одного из взятий ворот минчан стал Николай Лукашенко. На счету Михаила Грабовского - гол и две голевые передачи. Эта встреча не получилась простой. Что является несомненным плюсом для хозяев в преддверии традиционного рождественского старта.