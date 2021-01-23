3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Команда президента Беларуси по хоккею сыграла с дружиной из Гомельской области
Поединком команды президента Беларуси и хоккеистов из Гомельской области сегодня продолжились 14-ые Республиканские соревнования по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команды встречались на льду малой площадки "Олимпик-Арены". Подобные матчи традиционно собирают полные трибуны. И сегодня не исключение. На хоккей пришли большими компаниями. Во время концерта перед матчем заряжались хорошим настроением и энергией.
14-й чемпионат по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Лидеры чемпионата принимали команду, которая идет на третьем промежуточном месте. Болельщики пришли на матч в предвкушении не только красивого и быстрого хоккея, но и обилия шайб. И не прогадали. Только в первом периоде рефери зафиксировал 6 взятий ворот, причем 5 раз отличились хозяева льда. Во второй двадцатиминутке гости активировались, интрига накалилась. Но догнать хозяев даже по итогу 3-го периода не получилось. 9:4 - победа команды президента Беларуси.
Следующие матчи турнира - 30 января
Дублем в поединке отметился Олег Антоненко. Лучшими же игроками встречи были признаны защитники Константин Дурнов и Александр Полещук. Следующие матчи любительского чемпионата пройдут 30 января. Сегодня же самые удачливые болельщики по традиции покидали арену и с памятными подарками - мягкие игрушки от команды президента прибавили ярких эмоций.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов