Команда Президента Беларуси выигрывает республиканские соревнования по хоккею среди любителей

Команда Президента Беларуси в десятый раз выигрывает республиканские соревнования по хоккею среди любителей - на призы Президентского спортивного клуба. После победы в Молодечно сегодня дружина Главы государства во втором поединке финальной серии в таком же упорном матче все же сломила сопротивление команды центрального региона. Счет игры 3:2. Отметим, первую шайбу зрители матча увидели лишь на 35-й минуте. Напомним, в финале прошлогодних соревнований в золотой серии также встречались хоккеисты Минской области и дружины Президента.

