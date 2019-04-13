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Команда Президента Беларуси выигрывает республиканские соревнования по хоккею среди любителей
Команда Президента Беларуси в десятый раз выигрывает республиканские соревнования по хоккею среди любителей - на призы Президентского спортивного клуба. После победы в Молодечно сегодня дружина Главы государства во втором поединке финальной серии в таком же упорном матче все же сломила сопротивление команды центрального региона. Счет игры 3:2. Отметим, первую шайбу зрители матча увидели лишь на 35-й минуте. Напомним, в финале прошлогодних соревнований в золотой серии также встречались хоккеисты Минской области и дружины Президента.
Бронзовые медали соревнований в этом году завоевала дружина Брестской области, не оставив шансов гомельчанам - 5:0.
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