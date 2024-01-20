Команда Президента одержала четвертую победу в новом сезоне Республиканской хоккейной лиги

Команда Президента Беларуси по хоккею одержала победу в очередном матче группового этапа Республиканской хоккейной лиги - турнира, который ежегодно проводится на призы Президентского спортивного клуба. И это один из самых масштабных любительских хоккейных стартов в нашей стране.

В соперниках у хозяев площадки была дружина из Могилевского региона. Первые два периода остались за действующими обладателями трофея, а вот по итогам третьей двадцатиминутки была зафиксирована ничья. Правда, такого результата гостям не хватило для общей победы. В итоге победа дружины главы государства со счетом 8:4. Дублями в матче отметились Николай Лукашенко и Артем Антоненко у хозяев, и Сергей Зубарев - у гостей.