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Команда Президента одержала четвертую победу в новом сезоне Республиканской хоккейной лиги
Команда Президента Беларуси по хоккею одержала победу в очередном матче группового этапа Республиканской хоккейной лиги - турнира, который ежегодно проводится на призы Президентского спортивного клуба. И это один из самых масштабных любительских хоккейных стартов в нашей стране.
В соперниках у хозяев площадки была дружина из Могилевского региона. Первые два периода остались за действующими обладателями трофея, а вот по итогам третьей двадцатиминутки была зафиксирована ничья. Правда, такого результата гостям не хватило для общей победы. В итоге победа дружины главы государства со счетом 8:4. Дублями в матче отметились Николай Лукашенко и Артем Антоненко у хозяев, и Сергей Зубарев - у гостей.
В Ледовом дворце в Барановичах ближайший преследователь команды Президента - дружина из Минской области - встречается с хоккеистами из Брестского региона.
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