Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В матче-открытии на площадке "Олимпик Парка" дружина Главы государства принимала сборную Могилевской области. Уже в первом тайме хозяева забросили трижды. Второй отрезок игры завершился вничью 1-1. В третьем периоде команда Президента закрепила успех дважды. Как итог - 6:2. Удачным в турнире получился дебют Михаила Грабовского - в активе нападающего три голевые передачи. Александр Лукашенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Николай Лукашенко совершил два результативных броска.



