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Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей

Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей

Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В матче-открытии на площадке "Олимпик Парка" дружина Главы государства принимала сборную Могилевской области. Уже в первом тайме хозяева забросили трижды. Второй отрезок игры завершился вничью 1-1. В третьем периоде команда Президента закрепила успех дважды. Как итог - 6:2. Удачным в турнире получился дебют Михаила Грабовского - в активе нападающего три голевые передачи. Александр Лукашенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Николай Лукашенко совершил два результативных броска.

Второй тур соревнований пройдет в Витебске 2 ноября

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Лучшими игроками встречи признаны Андрей Башко и Руслан Брызгалов. Напомним, участники соревнований уже более 12 лет ведут борьбу за переходящий кубок. Пока здесь вне конкуренции дружина Президента. Команда Главы государства 10 раз побеждала в турнире. Следующий поединок состоится в Витебске 2 ноября. Местные хоккеисты примут команду Президента.

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