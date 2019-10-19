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Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей
Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В матче-открытии на площадке "Олимпик Парка" дружина Главы государства принимала сборную Могилевской области. Уже в первом тайме хозяева забросили трижды. Второй отрезок игры завершился вничью 1-1. В третьем периоде команда Президента закрепила успех дважды. Как итог - 6:2. Удачным в турнире получился дебют Михаила Грабовского - в активе нападающего три голевые передачи. Александр Лукашенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Николай Лукашенко совершил два результативных броска.
Второй тур соревнований пройдет в Витебске 2 ноября
Лучшими игроками встречи признаны Андрей Башко и Руслан Брызгалов. Напомним, участники соревнований уже более 12 лет ведут борьбу за переходящий кубок. Пока здесь вне конкуренции дружина Президента. Команда Главы государства 10 раз побеждала в турнире. Следующий поединок состоится в Витебске 2 ноября. Местные хоккеисты примут команду Президента.
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