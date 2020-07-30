Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет в Минске в 2022 году

Об этом сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомним, изначально крупный старт должен был состояться 2 и 3 мая нынешнего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. В 2022-м планетарный форум столица Беларуси примет 23 и 24 апреля.