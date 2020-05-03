Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

Всемирная легкоатлетическая ассоциация, Министерство спорта и туризма Беларуси и Белорусская федерация легкой атлетики приняли совместное решение о переносе мирового форума в связи с неопределенностью ситуации, вызванной распространением COVID-19.Решение о проведении соревнований в апреле 2022 года принято на онлайн-конференции Белорусской федерации легкой атлетики со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

