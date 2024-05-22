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Командный чемпионат России по легкой атлетике с участием белорусских спортсменов завершается
В Сочи 22 мая завершается командный чемпионат России по легкой атлетике с участием белорусских спортсменов. Данный старт является отборочным и на игры БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.
В рамках соревновательной программы среды - в том числе состязания у женщин в прыжках в высоту, где Беларусь представят Карина Демидик и Елизавета Валуева, Алена Дубицкая выступит в толкании ядра, Алексей Котковец - в метании копья, а Виолетта Скворцова постарается сделать золотой дуль в тройном прыжке. Накануне белоруска стала лучшей в прыжках в длину.
Всего же в первый день соревнований наша сборной пополнилась 11 наградами - тремя золотыми, семью серебряными и одной бронзовой. Победителями помимо скворцовой стали Эльвира Граборенко в беге на 100 м с барьерами и Елена Соболева в метании молота.
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