Команды Беларуси и России сыграют в финале XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Продолжаем следить и за рождественским спортивным праздником. Впереди - главная интрига XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Финал и бронзовый поединок.



На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа АТН и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).Приветствую вас с "Чижовка-Арены", где XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси достиг своей кульминации. И спешу вам сообщить главную новость последнего часа - в финале турнира против России сыграет команда Главы нашего государства!







Сегодня днем мы узнали имя первого финалиста - им стала команда России, которая обыграла команду Финляндии 5:2. Напомним, что российские хоккеисты традиционно успешны на площадках неофициального чемпионата мира среди ветеранов.







Мастер-класс для юных хоккеистов

Параллельно с Рождественским турниром проходит уже третий год подряд финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба". Сегодня у участников этого турнира был выходной. Но многие из них провели его также на льду. Это также стало хорошей традицией - проводить для юных хоккеистов мастер-классы. В этом году дети получили возможность потренироваться со звездами Национальной хоккейной лиги, призерами и победителями чемпионатов мира и Олимпиад. Уроки давали 9 мастеров. Среди них, например, Курт Фрейзер, Стив Каспер и Джим Слейтер.





Завтра - финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба"