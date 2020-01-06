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Команды Беларуси и России сыграют в финале XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Продолжаем следить и за рождественским спортивным праздником. Впереди - главная интрига XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Финал и бронзовый поединок.
На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа АТН и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).Приветствую вас с "Чижовка-Арены", где XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси достиг своей кульминации. И спешу вам сообщить главную новость последнего часа - в финале турнира против России сыграет команда Главы нашего государства!
Сегодня днем мы узнали имя первого финалиста - им стала команда России, которая обыграла команду Финляндии 5:2. Напомним, что российские хоккеисты традиционно успешны на площадках неофициального чемпионата мира среди ветеранов.
Мастер-класс для юных хоккеистов
Параллельно с Рождественским турниром проходит уже третий год подряд финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба". Сегодня у участников этого турнира был выходной. Но многие из них провели его также на льду. Это также стало хорошей традицией - проводить для юных хоккеистов мастер-классы. В этом году дети получили возможность потренироваться со звездами Национальной хоккейной лиги, призерами и победителями чемпионатов мира и Олимпиад. Уроки давали 9 мастеров. Среди них, например, Курт Фрейзер, Стив Каспер и Джим Слейтер.
Завтра - финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба"
Ребята провели весь групповой этап в "Олимпик Парке". А вот решающие матчи завтра дети сыграют на "Чижовка-Арене". А финале встретятся столичные "Беркут" и "Торнадо". В матче за бронзу принеманские "Ястребы" сразятся с "Металлургом". Эта встреча стартует в 10 часов, главный матч - в 15:00. В котором, напомним, сыграют Россия и команда Президента Беларуси. Поединок обещает быть захватывающим, и мы, конечно, будем верить в наших спортсменов. Однако пусть все решится в честной борьбе.
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