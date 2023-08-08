Команды Египта и Кубы по современному пятиборью делятся впечатлениями о II Играх стран СНГ

Если честно, то я очень много готовился к Играм стран СНГ. Тренировался целенаправленно около года. Совсем недавно у нас в Египте в Александрии прошел чемпионат мира для нашей возрастной категории. И я там стал вторым. Современное пятиборье многое значит в моей жизни. Я выбрал этот путь еще в детстве. Поэтому очень рад выступать здесь на турнире. Организация замечательная. Я бы поставил 10 из 10. Здесь хороший уровень конкуренции. Соперники сильные. И еще я впервые приехал в Беларусь. Если честно, то у вас немного прохладно для меня, но это не страшно.

Тарек Садек, участник II Игр стран СНГ по современному пятиборью (Египет)