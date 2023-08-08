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Команды Египта и Кубы по современному пятиборью делятся впечатлениями о II Играх стран СНГ

Накануне ночью в Минск прибыли команды Египта и Кубы по современному пятиборью. А уже сегодня спортсмены вступили в борьбу и успели поделиться с нами своими впечатлениями.

Волонтеры нас встретили с радушием. Все показали и объяснили. Так что все у нас отлично. По дороге из аэропорта в Минск нам рассказали немного о белорусской культуре, традициях и музыке. И нашей сборной очень понравилась организация, поскольку здесь все рядом. Соответственно, это очень комфортно: переезды не занимают много времени. Город оставляет приятные впечатления, здесь очень красиво. А к Играм стран СНГ относимся со своей серьезностью. Этот турнир позволит повысить уровень.
Сунель Лезкано, участник II Игр стран СНГ по современному пятиборью (Куба)
Если честно, то я очень много готовился к Играм стран СНГ. Тренировался целенаправленно около года. Совсем недавно у нас в Египте в Александрии прошел чемпионат мира для нашей возрастной категории. И я там стал вторым. Современное пятиборье многое значит в моей жизни. Я выбрал этот путь еще в детстве. Поэтому очень рад выступать здесь на турнире. Организация замечательная. Я бы поставил 10 из 10. Здесь хороший уровень конкуренции. Соперники сильные. И еще я впервые приехал в Беларусь. Если честно, то у вас немного прохладно для меня, но это не страшно.
Тарек Садек, участник II Игр стран СНГ по современному пятиборью (Египет)

На II Играх стран СНГ в этом виде спорта выступает молодежь. Это значит, что атлетам еще не исполнилось 19 лет. Кстати, из-за возрастного ограничения пятиборье по факту стало четырехборьем. Здесь отсутствует этап конкура. И это мировая практика. Всего заявлено 7 сборных. На кону 7 комплектов медалей. Вот такая магия чисел получается на форуме. Примечательно, что все состязания проходят на базе стадиона Белорусского государственного университета физической культуры по проспекту Победителей. То есть плавание - в плавательном комплексе, фехтование - в легкоатлетическом манеже, лазер-ран - на новеньком стадионе. Сегодня квалификацию проходят девушки. У нас достаточно сильная команда. Это те самые спортсменки, которые представляют Беларусь на Кубке Леднева.

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