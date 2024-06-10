Команды "Минск" и "Виктория" начинают золотую серию чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд стартует финальная серия. За чемпионский титул борьбу будут вести "Минск" и "Виктория" из Смолевич.



Золотые награды выиграет команда, которая одержит три победы. В 18:30 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию поединка.



За бронзовые награды поспорят гродненский "Ритм" и барановичский "Текстильщик".