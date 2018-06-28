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Комиссия Международного союза биатлонистов дала оценку центру "Раубичи"
Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" будет готов на сто процентов к проведению чемпионата Европы по биатлону. Такую оценку дает инспекционная комиссия Международного союза биатлонистов, которая третий день находится в Беларуси. В программе визита комиссии - обсуждение логистики, условий проживания участников, транспортное сообщение, безопасность, работа пресс-службы и встречи с группой, в которую вошли представители Белорусской федерации биатлона и организаций, которые будут задействованы при проведении соревнований.
Напомним, чемпионат Европы по биатлону пройдет в Беларуси в Раубичах с 18 по 24 февраля 2019 года.
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