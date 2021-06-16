Компания Coca-Cola потеряла 4 млрд долларов после поступка Роналду

После этого стоимость акций компании, спонсирующей чемпионат Европы по футболу, на бирже упала на 1,6 %. Coca-Cola подешевела с 242 млрд долларов до 238 млрд долларов.

Инцидент с колой произошел накануне. Роналду занял свое место в пресс-центре для общения с журналистами. Перед ним в рекламных целях стояли две бутылки колы. Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял ее вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Фото и видео этого поступка португальца уже стали вирусными.

