Комплект наград разыгрывают сегодня в тире имени маршала Тимошенко

Сегодня на ІІ Европейских играх будет разыграно восемь комплектов наград в шести видах спорта. Помимо велогонщиков, за медали в командных турнирах поборются дзюдоисты и стрелки. Заключительные комплекты медалей разыграют батутисты и представители спортивной аэробики. В Заславле стартуют соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а на футбольном поле в СОК "Олимпийский" начинают борьбу пляжники.



Один из комплектов наград разыграют в обновленном тире имени маршала Тимошенко. Там продолжаются состязания по стендовой и пулевой стрельбе.О наших надеждах - Станислав Липский. Он на прямой связи со студией.







После трех соревновательных дней в турнире по пулевой стрельбе в рамках ІІ Европейских игр белорусы пока без медалей, в активе два четвертых места, шестое и восьмое. Сегодня - экватор соревнований здесь, в спорткомплексе "Уручье", и я продолжаю верить, что сегодня медаль у стрелков у нас появится.



Итак, сегодня пройдут квалификационные соревнования и у мужчин, и у женщин в турнире по стрельбе из малокалиберного пистолета, а также будет разыгран один комплект наград в турнире смешанных команд в стрельбе из положения лежа на дистанции 50 метров. Здесь Беларусь представит Мария Мартынова в дуэте с Юрием Щербацевичем, насколько это сложная дисциплина, поинтересовались у Марии.



Поэтому попрошу режиссеров поставить фрагмент интервью с Машей. Она расскажет об особенностях дисциплины, в которой белорусы выступят сегодня.



Вторая пара, которая представит нашу страну в этой дисциплине, это не менее амбициозный дуэт - Виталий Бубнович и Светлана Щербацевич. Финал в этой дисциплине начнется в 12:00, разумеется, главные соревновательные моменты вас ждут в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 2" и "Беларусь 5".