Кому достанется хоккейный Кубок Будущего, станет известно 16 ноября

Кому достанется Кубок Будущего? Сегодня хоккейный турнир завершится в Санкт-Петербурге - победитель определится в противостоянии молодежных сборных Беларуси и России.



До этого белорусы провели две встречи на соревнованиях, уступили российской команде U18 и накануне взяли верх над сверстниками из Казахстана. Прямая трансляция решающего поединка - в 14:50 на телеканале "Беларусь 5".