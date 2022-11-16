ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Кому достанется хоккейный Кубок Будущего, станет известно 16 ноября

Кому достанется Кубок Будущего? Сегодня хоккейный турнир завершится в Санкт-Петербурге - победитель определится в противостоянии молодежных сборных Беларуси и России.

До этого белорусы провели две встречи на соревнованиях, уступили российской команде U18 и накануне взяли верх над сверстниками из Казахстана. Прямая трансляция решающего поединка - в 14:50 на телеканале "Беларусь 5".

Другие новости спорта:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все