Конец режима Томаса Баха: чем могут обернуться перемены в руководстве МОК

Режим Томаса Баха во главе Международного олимпийского комитета подходит к концу, поскольку чиновник сам объявил о своем уходе. В марте 2025 года выберут нового правителя олимпийского движения. И на этом посту Бах видит своего подельника по репрессиям в спорте Себастьяна Коу.

Тот прослыл ярым русофобом в годы руководства Мировой легкоатлетической федерации. Уже понятно, насколько действия Томаса Баха дали начало расколу мирового олимпизма. Однако при новом руководителе диктатура рискует стать еще более жесткой. Андрей Козлов в авторской рубрике "Неспортивное поведение" рассказал, чем могут обернуться перемены в руководстве МОК.

После заявления Томаса Баха о том, что он покинет пост главы Международного олимпийского комитета, и частых слухах о том, что его засиженное местечко займет Себастьян Коу, можно без всяких метафор называть это "преступной коррупционной схемой". И она, как это принято там, считается демократией. Но как ты ее ни назови, на выходе получается вранье и жажда власти. Еще раз, там это называют демократией.

Томас Бах - глава Международного олимпийского комитета, а Себастьян Коу - главный в мировой легкой атлетике (ее называют королевой спорта).

Т.е. Коу в ней король или королева, или вообще пешка - называйте, как считаете нужным. Кто ими двигает, мы не знаем. Но, вероятно, выбор в пользу Коу будет без выбора. Как скажут, так послушный исполком и проголосует. Опять же, там это называется демократией.

Он позиционировал себя как человек, который заинтересован в развитии спорта. А дальше он начал принимать решения, которые нужны ему для карьерного роста. Его поведение обусловлено тем, что он хочет попасть в Международный олимпийский комитет, не просто попасть, а возглавить. Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Председатель БФЛА также упомянул проведение Олимпийских игр, где некоторые события были немыслимыми. "Поэтому сейчас и возникают альтернативные игры, такие как Игры БРИКС. Вполне возможно, что если олимпийское движение начнет пропагандировать эти все тенденции, то альтернативные игры займут лидерство", - считает Иван Тихон.





Себастьян Коу, как прожженный британский подданный, заигрался в элитарность своей нации, из чего во все времена зарождался национализм, а далее фашизм. Вот такая ступенчатая парадигма. Напомню, что 11 лет назад Коу клялся в любви к России на чемпионате мира в Москве, а в Минске - на матчевой встрече Европа - США, которая прошла блестяще, восхищался развитием спорта в Беларуси. А потом переобулся, когда почуял возможность карьерного роста в коррупционной системе мирового олимпизма. Ведь что ни сделаешь ради своей карьеры и выгоды. И вы только представьте, он станет рулить спортом на планете.

"Вообще для него Москва и Россия - это старт его спортивной карьеры. Олимпийские игры 1980 года в Москве многие страны бойкотировали и не приехали, а англичане приехали. И он там стал олимпийским чемпионом и серебряным призером. Благодаря этому он состоялся", - заметил председатель БФЛА.

Он также напомнил, что Себастьян Коу и Томас Бах - блестящие атлеты в прошлом, олимпийские чемпионы. Они варились в этом и должны понимать, каково сейчас спортсменам.

Но своя рубашка ближе. Тогда они добивались результатов на спортивной арене, сейчас - на политической. У них была хорошая возможность сделать большой шаг для спорта в такое время, когда нужно садиться и что-то решать. Они этого не сделали, ни один, ни второй. Иван Тихон

Коу вырезал российскую легкую атлетику поступательно. Занимался этим почти 10 лет. В 2022 году по только ему ведомым причинам взялся и за нашу, белорусскую. Т.е. ему плевать на развитие спорта, особенно как пути объединения.

Хотя за каждой фамилией репрессированного атлета из нашей страны стоят блестящие люди, честные спортсмены и достойные граждане своей родины: обаятельная Ирина Жук (рекордсменка страны в прыжках с шестом), смелый в высказываниях Максим Недосеков (призер Олимпиады в Токио), одни из лучших в мире копьеметателей Холодович, Котковец и многие другие. Перечислять могу долго, от общения со всеми только приятное впечатление.





"Все страны имеют право голоса, они должны развиваться. Нам же последние годы не дают сказать слово", - высказался Иван Тихон о ситуации с белорусскими спортсменами на мировой арене. Он также сказал, что назначение Коу главой МОК может ухудшить ситуацию. Но стоит надеяться на лучшее, что кто-то захочет решать вопросы конструктивно.

Есть и еще кандидаты на место Баха. В кулуарах называют имя Хуана Антонио Самаранча. Это младший сын и полный тезка некогда главы МОК. Его папа был хорошим другом наших стран. Также называется и имя Давида Лапартьяна, который в начале 2022 года смело высказался за отказ от тотальных санкций против российского и белорусского спорта. А что Томас Бах, который пока главный в МОК. Он и не друг, и не враг, а так.

Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру. Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. Но в результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, я пришел к выводу, что мне не стоит продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Вот что Томас Бах написал в своей прощальной поэме, наполненной пафосом