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Конгресс IBU продлил отстранение россиян и белорусов

Конгресс Международного союза биатлонистов подтвердил отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.Голосование по вопросу допуска биатлонистов из Беларуси и России прошло в пятницу на конгрессе IBU в австрийском Зальцбурге. В нем приняли участие 46 делегатов, 39 из которых поддержали продление отстранения, двое высказались против, пятеро воздержались.

Таким образом, отстранение белорусов и россиян продлено до дальнейшего уведомления, кроме того, официальные лица обеих стран не смогут посещать мероприятия, организуемые IBU.

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