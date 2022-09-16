Конгресс IBU продлил отстранение россиян и белорусов

Конгресс Международного союза биатлонистов подтвердил отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.Голосование по вопросу допуска биатлонистов из Беларуси и России прошло в пятницу на конгрессе IBU в австрийском Зальцбурге. В нем приняли участие 46 делегатов, 39 из которых поддержали продление отстранения, двое высказались против, пятеро воздержались.