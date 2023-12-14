Конкуренция была хорошая! Minsk Cup - 2023 завершился победой "Минска"

На мой взгляд, турнир этот очень важен, потому что для них это второй год игры на все поле, как взрослые, в больших составах. А в следующем году ребята вступают в юношеское первенство Республики Беларусь. Со следующего года будет формироваться даже сборная Республики Беларусь по футболу. Поэтому для ребят это такая, скажем, проверка своих сил в преддверии стартующего чемпионата республиканского.

Артем Мильяченко, тренер ФК "Минск" (мальчики 2010 г. р.)