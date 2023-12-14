ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Конкуренция была хорошая! Minsk Cup - 2023 завершился победой "Минска"

Международный турнир среди детских команд Minsk Cup - 2023завершился сегодня в Футбольном манеже. В финале представители основной команды "Минска" не оставили шансов брестскому коллективу "Центр футбола" - 6:0. Всего же за главный трофей боролись восемь команд из игроков 2010 года рождения, в том числе и гости из России - клуб "Стрела" из Пскова. Уже в следующем году ребята - участники турнира будут выступать на первенстве республики.

На мой взгляд, турнир этот очень важен, потому что для них это второй год игры на все поле, как взрослые, в больших составах. А в следующем году ребята вступают в юношеское первенство Республики Беларусь. Со следующего года будет формироваться даже сборная Республики Беларусь по футболу. Поэтому для ребят это такая, скажем, проверка своих сил в преддверии стартующего чемпионата республиканского.
Артем Мильяченко, тренер ФК "Минск" (мальчики 2010 г. р.)
Приятно, 6:0 - уверенная победа в финале. Конечно, все сегодня удавалось, повезло. Отлично сыграли. Конкуренция была хорошая, но где-то нам везло, где-то лучше играли, где-то лучше себя показывали.
Арсений Осипенко, нападающий ФК "Минск" (2010 г. р.)

Бронзовые награды и также Кубок за третье место отправляются в Гродно. Ребята из "Немана" в битве за пьедестал не оставили шансов сверстникам из "Гомеля" - 4:0.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все