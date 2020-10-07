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Константин Кольцов - и.о. главного тренера минского "Динамо"
Сообщает официальный сайт бело-синих. В ближайших матчах "Динамо" Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В сегодняшней игре с "Сочи" помогать Кольцову будет Дмитрий Астапенко, наставники "Динамо-Молодечно". Оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Крэйг Вудкрофт и его штаб.
Игра против "Сочи" стартует сегодня на "Минск-Арене" в 19:30. Перед этим поединком состав "Динамо" пополнили четверо игроков. Два нападающих вернулись из фарм-клубов: Александр Когалев из "Юности" и Игорь Мартынов из "Динамо-Молодечно". Еще пробные контракты заключили два защитника: 30-летний Сергей Боголейша и 29-летний Евгений Ногачев.
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