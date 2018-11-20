Константин Кольцов стал главным тренером ХК "Брест", соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона. 24 ноября состоится пресс-конференция наставника. Напомним, Кольцов входил в тренерский штаб Горди Дуайера в "Динамо", но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.



