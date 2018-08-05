Концепция ролика "Европейских игр - 2019": от мечты к победе

26 июня. Дворец гимнастики. Первый съемочный день. И хотя последний будет только 23 июля, именно этот вторник творцы клипа запомнят лучше всего. Снимается Екатерина Галкина - нужно найти похожего ребенка. Групповички - значит, еще пять девочек. Ради нескольких секунд потратили шесть часов.

Концепция ролика: от мечты к победе. Ребенок, мечтающий о триумфе, становится-таки чемпионом. Автор музыки Юрий Ващук, он же Тео.

Корреспондент Агентства теленовостей Кристина Камыш на месяц стала продюсером. Говорит, нервов потратила много. Договориться, всех собрать. В общем, новый опыт…

Триумфатора Рио, батутиста Владислава Гончарова, снимали на сборах в Стайках. Срочно понадобилась золотая олимпийская медаль, и ее через знакомых доставили из родного для спортсмена Витебска. Потом, когда уже в самом Витебске нужно было световое оборудование, пришлось договариваться, ведь всю технику задействовали на "Славянском базаре".

Собрать несколько сотен человек, среди которых известные спортсмены. Договориться, чтобы пустили на стадион "Динамо" и на один час включили дорогостоящее освещение. Все это ради 10 секунд проморолика. Самых важных секунд. Концовки.

На обновленной арене пройдут соревнования по легкой атлетике, но главное - церемонии открытия и закрытия II Европейских игр.