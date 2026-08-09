Спустя три недели после чемпионата мира по футболу немногие вспомнят детали финальной игры, ведь в информационном поле все затмила собой фигура главы ФИФА Джанни Инфантино. Его игра в политику привела к большому скандалу. Желание наживы и ощущение вседозволенности из-за статуса верного слуги Трампа привели Инфантино к открытому подкупу, что не понравилось штаб-квартире Европейской федерации футбола. УЕФА развязала с главой ФИФА открытую информационную войну.

Определенные конвертики были адресованы всем участникам странам-членам ФИФА как "финансовая поддержка". Напомним, что в том "западном мире" некоторые слова принято лицемерно прятать за ширму. По сообщению авторитетных СМИ, ее объем в размере 40 млн долларов отправлялся бы каждому за одобрение одной финансовой махинации. По нашей информации, подкуп был в размере 20 млн долларов каждому, но сути это не меняет.

Начнем историю, которая развивается в мировом футболе уже на протяжении трех недель. Испанцы готовились поднять над головой Кубок чемпионов мира в то мгновение, когда неловко рядом находился Дональд Трамп, что противоречит протоколу. А рядом как его дворецкий бегал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Через час после финала чемпионата мира он сказал следующее: "Это лучший чемпионат мира в истории с учетом прошлого и настоящего. Кроме того, он готовит нас к будущему. Я представлял, что турнир будет большим, но не настолько. Не такого масштаба, не с такой атмосферой, праздником и энергией. Во всем мире царит счастье!"

Уже тогда было понятно, что в тот момент Джанни Винченцо Инфантино находился в статусе правой руки Дональда Трампа.

Главное, в чем совершил ошибку Инфантино:

Переезд офиса ФИФА в Соединенные Штаты. Большая часть переехала в Майами, некоторые подразделения разместились в "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке.

Желание расширять за пределы здравого смысла мировой форум, который всегда был элитарным соревнованием.

Игнорирование встреч с офисом УЕФА.

Подкуп за телевизионные права на чемпионат мира сторонней организации, корни которой растут из окружения Трампа.

УЕФА особенно взбесила позиция Инфантино о том, как создать для организации чемпионатов мира отдельную компанию и продать ее акции при поддержке ближнего круга Дональда Трампа. Подобный инсайд одного авторитетного издания вызвал очень резкую позицию УЕФА. Если бы это было лишь слухом, вряд ли бы офис Александера Чеферина так отреагировал в публичном поле.

В этот момент был открыт ящик Пандоры, и Инфантино припомнили многое. 10 лет назад его избрали на пост главы ФИФА со скрипом - всего 115 голосов из 207 возможных. Все случилось на волне скандалов вокруг Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, и фигуру Джанни Инфантино вообще считали временной.

По нашей информации, он так и не провел встречу с офисом УЕФА и Александером Чефериным во время чемпионата мира. Уже тогда Инфантино считал себя выше родного для него европейского футбола. Но Чеферин вновь показал себя волевым руководителем.

Не случайно в эти дни в СМИ всплывает еще одна информация о том, что глава ФИФА обеспечил выплату компенсации своей бывшей любовнице в период своей работы генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций. Если бы это было фейком, то вряд ли бы были комментарии, а тут - целый официальный пресс-релиз.

Все страны европейского футбола, а также государства Африки и Азии готовы объявить импичмент Джанни Инфантино. В такие моменты становится понятно, почему глава УЕФА всегда с большим уважением относится к Беларуси и Президенту. Ведь в белорусском государстве также не приемлют коррупцию и распил - то, чем прямо сейчас характерна политика ФИФА.

Когда Джанни Инфантино решился на авантюру с ковертиками, он подписал себе приговор. Вместе с ними полетит в бездну истории и он.