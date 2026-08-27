Белорусы Корнеев и Шендель поборются 27 августа за медали ЧМ по академической гребле

На проходящем в Амстердаме чемпионате мира по академической гребле белорусы отобрались в финальные заезды в одиночках легкого веса. У мужчин Никита Корнеев стал вторым в полуфинале.

27 августа белорусский спортсмен будет бороться за медали с гребцами из Германии, Греции, США, Мексики и Уругвая.

Корнеев - бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года, также в его активе есть награды этапа Кубка мира и молодежного первенства континента.

Также будем болеть и за Валерию Шендель, которая показала третье время в полуфинале. Решающая гонка также состоится вечером 27 августа.