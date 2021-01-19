Коронавирус на турнире Большого шлема, количество заболевших достигло 7 человек

Сразу у двух теннисистов, которые будут участвовать в Australian Open, положительный тест на коронавирусную инфекцию. Имена спортсменов не разглашаются. В итоге количество заболевших достигло семи человек. Департамент здравоохранения штата Виктория сообщал, что всего было зафиксировано девять случаев заражения вирусом, но два из них были в итоге признаны устаревшими. Сейчас карантин в отеле соблюдает 72 спортсмена, в том числе и Виктория Азаренко.