Коронавирус в сборной Беларуси по футболу

Сборная Беларуси по футболу отправилась в Румынию, где завтра проведет товарищеский матч с местной командой. Из-за коронавируса в нем не сыграют вратарь Александр Гутор, полузащитник Дмитрий Подстрелов и защитник Николай Золотов. По семейным обстоятельствам не будет ведущего форварда Виталия Лисаковича. Главный тренер пообещал дать шанс молодым игрокам, ключевые же футболисты будут готовиться к матчам Лиги наций против Литвы и Албании.