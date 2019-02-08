Короткие индивидуальные гонки на 7 этапе Кубка мира для белорусов сложились неудачно

Короткие индивидуальные гонки, с которых стартовал 7-й этап Кубка мира, неудачно сложились для белорусов. Лучший результат - 62 место у Дарьи Юркевич, 3 промаха, 5 неточных выстрелов и 68-я строчка у Анны Сола. Ирина Костюченко заработала 9 минут штрафа, она вторая с конца. Триумфатор же гонки - норвежка Тирил Экхофф.