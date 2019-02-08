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Короткие индивидуальные гонки на 7 этапе Кубка мира для белорусов сложились неудачно

Короткие индивидуальные гонки, с которых стартовал 7-й этап Кубка мира, неудачно сложились для белорусов. Лучший результат - 62 место у Дарьи Юркевич, 3 промаха, 5 неточных выстрелов и 68-я строчка у Анны Сола. Ирина Костюченко заработала 9 минут штрафа, она вторая с конца. Триумфатор же гонки - норвежка Тирил Экхофф.

Биатлонист из Норвегии побеждает и у мужчин. Лидер общего зачета - Йоханнес Бе. 84-й - Максим Воробей, 7 промахов, у Виктора Кривко 4-е, он на строчку ниже. 88 место занял Роман Елетнов, 9 незакрытых мишеней. Этап продолжится эстафетами. В 22:30 - мужская, в 0:55 минут - женская. В прямом эфире гонки покажет телеканал "Беларусь 5".

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