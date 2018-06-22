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Коста-Рики не будет в плей-офф чемпионата мира

Сегодня команда Оскара Рамиреса продержалась 90 минут против Бразилии, но в добавленное время пропустила от Коутиньо и Неймара, 0:2. В эти минуты на "Беларусь 5" прямая трансляция из Волгограда. Нигерия - Исландия. В 21 час на спортивном канале встреча Сербии и Швейцарии. Обзоры всех матчей мундиаля доступны на канале "Беларусь 5", YouTube и в социальных сетях.  

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