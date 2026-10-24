Ковальчук: Спорт - это язык дипломатии, дружбы и взаимного уважения

Спорт - это язык дипломатии, дружбы и взаимного уважения. Об этом министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил на пленарном заседании "Спорт: объединяя мир в эпоху перемен" на XIV Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Красноярске.

Атлеты двух стран последние 5 лет переживали тяжелые времена санкций и несправедливого отстранения от соревнований. Но постепенно все возвращается на круги своя. Так, из 52 видов спорта в 50 к состязаниям наши атлеты уже допущены. Из них 29 - без каких-либо ограничений, 9 - с регламентацией, а 12 - в нейтральном статусе. Не решен вопрос исключительно с легкой атлетикой и биатлоном.

По словам министра, на соревнования спортсменов вроде бы допустили, однако при этом не выдают визы, ограничивают в использовании гимна и флага. Ковальчук отметил, что в связи с этим возникает вопрос, зачем странам, которые не способны организовать международные соревнования, давать возможность проводить эти соревнования.

"Необходимо более активно вникать во все эти процессы и вопросы еще на этапе планирования международных соревнований и давать возможность проведения тем странам, которые не политизированы. Тем странам, которые сегодня способны организовывать, проводить мероприятия без дискриминации и политического давления", - отметил министр спорта.

Сергей Ковальчук также подчеркнул важность развития сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС и СНГ, проведения совместных мультиспортивных соревнований и привлечения к ним большего числа участников.