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"Кожаный мяч - 2022": в Гомеле за звание лучших боролись команды из старшей возрастной группы

Победа сильнейшим! Финальные областные этапы соревнований по футболу среди детей и подростков "Кожаный мяч" продолжаются. В Гомеле за звание лучших боролись команды из старшей возрастной группы. Для ребят это шанс заявить о себе, самых способных футболистов пригласят в специализированные школы. Победители областного этапа попадут на финальные соревнования в Минск.

Готовились долго, было много тренировок, много усилий приложено. Соперничество очень хорошее. Нравится, что такие команды здесь, впечатления очень хорошие
Даниил Гайдукевич, учащийся СШ № 3 г. Наровли
Занимаюсь футболом около 4 лет. К соревнованиям готовились долго. Хочется, конечно, играть, надеюсь, что все будет хорошо
Егор Бутьковец, учащийся Лельчицкой СШ № 1

За звание лучших в регионе поборются и девочки - на футбольном поле сойдутся команды из областного центра, Гомельского, Жлобинского, Мозырского и Житковичского районов.

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