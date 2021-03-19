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"Кожаный мяч": фундамент для побед
Проявить себя в спорте, в частности, в футболе помогают республиканские соревнования среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Для ребят, которые по тем или иным причинам не смогли попасть в специализированные секции или СДЮШОР - это отличная возможность показать себя. А для тренеров и селекционеров - это шанс заприметить будущую звездочку. И чтобы не быть голословными - несколько цифр.
С 2020 по 2021 годы в рамках турнира на поля вышли 21 275 детей в составе 1 629 команд. Представляете, насколько масштабным был отбор. В третий раз на турнире соревновались и девочки. Кстати, сегодня лучшими стали футболистки "Олимпии" из Минска. Причем титул пришлось оспаривать в серии пенальти.
У парней финал проходил в трех возрастных категориях. В каждой выступали по одному коллективу из всех областей Беларуси и по два из Минска. В итоге у юношей титул завоевала команда "Алмаз" из Гродно. В самой младшей группе триумфаторами стали футболисты "Юности". У ребят среднего возраста победил коллектив "Фрунзенец" из столицы.
Турнир "Кожаный мяч" проводится уже более полувека. В свое время эти соревнования открыли дорогу в большой футбол таким мастерам как Лев Яшин и Виктор Понедельник. В Беларуси турнир возродили в 1997 году.
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