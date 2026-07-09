Красивые футбольные истории и стареющие легенды на чемпионате мира стали ширмой для процессов в американском обществе и кабинетах Белого дома. Именно там теперь решаются даже судьбы красных карточек, которые отменяют после матча, чтобы игроки избегали дисквалификации на следующие игры.

Власти страны смотрят на форум как на дорогую безделушку-игрушку, которую терпят, но не любят. А глава ФИФА мечется между угодничеством и скандалами, вызывая у своих же коллег из УЕФА откровенное бешенство.

Чем обернется для мирового футбола марионеточный чемпионат мира?

Искусственный интеллект - это прежде всего плод нашего воображения, но иногда он может подчеркнуть абсурдность момента. Прекрасно вам известный глава FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Кстати, фотография - не искусственный интеллект. Абсолютная реальность, и вот красная карточка здесь несколько иронична. Ситуация простая. Телефонный звонок, Дональд звонит Джанни и говорит, что красную карточку отменяем.

Ролик в соцсетях

Еще один подобный ролик стремительно набирает просмотры в социальных сетях. Однако футбол пока остается выше кулуарных игр: сборная США с треском покинула чемпионат мира, крупно уступив Бельгии.

Однако вскоре появился неловкий официальный комментарий Трампа, которому футбол интересен только в своем кабинете.

Что ж, намек на глубокую футбольную аналитику. Игроки сборной Бельгии просто спародировали его фирменный танец во время празднования четвертого гола. Вот и все. Большим фейком - не в Сети, а наяву - стал псевдомультикультурализм чемпионата мира и якобы дружба трех североамериканских держав, где США находятся между Мексикой и Канадой. Ведь главное блюдо мундиаля покажут лишь в Штатах. Самые кассовые рейтинговые полуфиналы состоятся в Далласе и Атланте, а финал - в Нью-Йорке, где, возможно, сыграет и Аргентина, совершившая камбэк в игре с Египтом. Но все ли так просто?

Хоссам Хассан, главный тренер сборной Египта по футболу:

"Мы играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив. То, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за фэйр-плей. Судья не засчитал наш гол без причины. Счет мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла. В игру могут вступить коммерческие интересы. Мы не хотим, чтобы Месси вылетел, мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире".

Но даже на фоне этих скандалов истории и биографии легенд выше подобного бардака. Лука Модрич, Неймар, Криштиану Роналду и, конечно, же Лео Месси оставили важнейший след в истории футбола. А Мессии и вовсе продолжает путь к титулу двукратного чемпиона мира.

Именно эти парни спасают все провалы в организации чемпионата мира. А УЕФА, смотря на все это, ищет пути как найти замену Джанни Инфантино, который был просто тем, кто доставал шары во время жеребьевки, а теперь стал исполняющим приказы мистера Дональда.