Как контрастно выглядят глобальные первенства, которые создавались как спортивные праздники, а превратились в инструмент политического влияния. Главный футбольный турнир планеты сегодня сотрясают скандалы, которые ставят под сомнение саму суть честной игры.

На чемпионате мира по футболу стали известны обе пары полуфиналистов, однако форум с каждым днем выглядит дорогой игрушкой-безделушкой в руках управляющей элиты США. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино будто исполняет роль правой руки американского лидера Дональда Трампа, готовый по первому зову выполнить любое его пожелание.

Иначе как объяснить громкую историю с тем, что красная карточка была аннулирована уже после официального вручения игроку сборной США. Но что только не сделаешь в угоду Белому дому. Ведь об этом умалчивают, но штаб-квартира ФИФА уже одной ногой в Майами. Чем обернется для мирового футбола марионеточный чемпионат мира, разберем в авторской рубрике "Неспортивное поведение".

Кому покажем желтую карточку, а кому красную, вы узнаете в финале. Возможно, этого еще не видно за ярким шумом матчей чемпионата мира, но Международная федерация футбола с ее управленцем Джанни Инфантино полностью утратила свою самостоятельность.

Швейцарский Цюрих в центре стареющей Европы сегодня является фиктивным штабом ФИФА. Майами - новый люкс центра футбольного мира. Огромная часть сотрудников офиса ФИФА уже переехала туда, еще часть арендует помещения в Нью-Йорке в "Трамп-тауэр".

Все играют деньги. Раздутый до невозможности, хотя это не предел, чемпионат мира тому подтверждение. Не исключено, как бы это ни было больно слышать фанатам Лионеля Месси, великий аргентинский футбольный игрок может быть также замешан в этой большой футбольной преступной схеме, ровно как и икона стиля - английский футболист Дэвид Бекхэм. Когда кто-то из них возникнет у руля ФИФА, не удивляйтесь, как это однажды сделал Джанни Инфантино.

Этот мужчина, будучи генеральным секретарем УЕФА, просто проводил жеребьевки. На тот момент главой ФИФА был Йозеф Блаттер, а главой УЕФА - легенда футбола Мишель Платини. Первый готовился передать дела второму, который и в этой сфере жизни оказался успешен. Но тут вдруг за мошенничество и коррупцию осудили вначале первого, затем второго.

Тогда шум был на весь мир. Проходили лицемерные флешмобы с деньгами и Блаттером, как основа для будущего фиктивного дела. Сегодня и Блаттер, и Платини оправданы по всем статьям, но никто им не вернет их руководящие кресла и никто об этом не расскажет честно в СМИ.

Нужно понимать, что магия футбола может туманом покрыть все то, что скрывается в кулуарах. Но такие мировые звезды, как Луиш Фигу и Зинедин Зидан, как белорусские футболисты Александр Глеб и Валентин Белькевич весь внутренний бардак нивелируют. Страсть, остросюжетность, пластичность и мысль игры может все простить. Но то, что сейчас делает ФИФА, вскоре обернется чем-то нехорошим.

Искусственный интеллект это прежде всего плод воображения людей, но иногда он может подчеркнуть абсурдность момента. Таким примером выступает главный скандал чемпионата мира и один телефонный звонок: Трамп набирает Инфантино и просит просто отменить красную карточку игрока команды Соединенных Штатов Америки, дабы избежать дисквалификации на следующую важную игру. США, кстати, ее проиграли.

Еще один подобный ролик талантливо набирает просмотры в социальных сетях. Но футбол пока выше коррупции, ведь сборная США с треском покинула чемпионат мира, крупно влетев Бельгии. Однако вскоре появился неловкий официальный комментарий Трампа, которому футбол интересен только в своем кабинете: "Я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо! Это даже не фол! Это были два парня, которые бежали на полной скорости и случайно врезались друг в друга. А этот судья… Он подозрительный".

Игроки сборной Бельгии знатно потроллили самого Трампа, спародировав его фирменный танец. Большим фейком наяву стал псевдомультикультурализм чемпионата мира и якобы дружбы трех североамериканских держав, где США находится между Мексикой и Канадой. Ведь главное блюдо мундиаля покажут лишь в Штатах. Самые кассовые и рейтинговые полуфиналы состоятся в Далласе и Атланте, а финал - в Нью-Йорке, где, возможно, сыграет и Аргентина, совершившая камбэк в игре с Египтом. Но все ли так просто?

Хоссам Хасан, главный тренер сборной Египта по футболу:

"Мы играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив. То, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за фэйр-плей. Судья не засчитал наш гол без причины. Счет мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла. В игру могут вступить коммерческие интересы. "Мы не хотим, чтобы Месси вылетел, мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире".

Но даже на фоне этих скандалов истории и биографии легенд выше подобного бардака. Лука Модрич, Неймар, Криштиану Роналду и Лео Месси оставили важнейший след в истории футбола. А Месси и вовсе продолжает путь к титулу двукратного чемпиона мира.

Именно эти парни спасают все провалы в организации чемпионата мира. УЕФА, смотря на все это, берется за голову и ищет пути, как найти замену Джанни Инфантино, который был просто тем, кто доставал шары во время жеребьевки, а теперь стал исполняющим приказы мистера Дональда и разваливает мировой футбол.