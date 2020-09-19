"Краснодар" громит "Химки"

"Краснодар" не замечает "Химки" на старте 8-го тура Российской премьер-лиги. "Быки" отправили 7 мячей в ворота соперника, пропустив при этом 2. За хозяев дублем отметился Виктор Клаэссен, оба мяча гостей провел Аршак Корян. Белорусский защитник - капитан "Краснодара" - Александр Мартынович провел на поле всю встречу. Его клуб после этой виктории поднялся на промежуточное третье место.