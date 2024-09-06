Насыщенный день для белорусских поклонников биатлона! В Красноярске сегодня взял старт новый сезон Кубка Содружества, где у мужчин действующий победитель Антон Смольский в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс. Между тем в Гомеле соревнуется поколение подрастающее - на юге страны проходит второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Наши корреспонденты в своих репортажах расскажут о самых интересных моментах обоих турниров прямо сейчас.
Красноярск встречает не только новый сезон Кубка Содружества, но и в принципе впервые в своей истории принимает гонки этого международного старта.
Капитан нашей мужской сборной Антон Смольский в Красноярске начинал в желтой майке лидера, которая напоминает соперникам о том, кто был лучшим в прошлом сезоне.
Да еще и такая поддержка не только на трибунах, но и прямо по ходу дистанции.
И уже на финише Динара и Сафрон первыми поздравляют папу.
Из белорусок лучшей в спринте стала Ксения Воробей. Она 8-я с одной незакрытой мишенью. А вот лидеров Динару Смольскую и Анна Солу подвела стрельба. 5 и 4 выстрела в молоко соответственно. Динара 37-я, Сола - 21-я.
В Красноярске завтра две гонки преследования. В 9 часов по белорусскому времени на лыжню выйдут женщины, а в 12:00 - мужчины.