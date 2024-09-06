Насыщенный день для белорусских поклонников биатлона! В Красноярске сегодня взял старт новый сезон Кубка Содружества, где у мужчин действующий победитель Антон Смольский в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс. Между тем в Гомеле соревнуется поколение подрастающее - на юге страны проходит второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Наши корреспонденты в своих репортажах расскажут о самых интересных моментах обоих турниров прямо сейчас.