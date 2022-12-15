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Крэйг Вудкрофт: На Кубке Первого канала мы мечтаем только о победе
В Москве на льду "ЦСКА-Арены" в эти минуты проходит Кубок Первого канала. В матче-открытии сборная Беларуси играет против команды Казахстана. Ранее этот международный декабрьский турнир назывался по-разному. Но большинство болельщиков помнят его как "Приз газеты "Известия". От Харламова, Фетисова и Третьяка до Капризова, Радулова и Шестеркина. Практически все звезды советского, а потом российского хоккея, прошли через эти состязания. Нынешний розыгрыш юбилейный, 55-й по счету. Для белорусской сборной Кубок Первого канала, несмотря на его значимость, - это очередной этап в подготовке резерва и просмотр потенциальных кандидатов. Поэтому состав достаточно экспериментальный. В нашем ростере - молодые ребята из Экстралиги и "Динамо-Шинника" из МХЛ. Сегодня в поединке против Казахстана у нас есть дебютанты.
Мы всегда преследуем две цели. Первое, мы должны достойно представлять свою страну. Мы хотим, чтобы нация нами гордилась. Это сто процентов. Поэтому, когда мы надеваем игровые джерси, мы мечтаем только о победе. Второе, мы должны ввести новое поколение хоккеистов в сборную, чтобы они адаптировались к современной модели, структуре, скоростям, требованиям. Вот почему мы экспериментируем сейчас на Кубке. И даем этот шанс парням. Надеемся, что они себя хорошо проявят.
Сейчас завершается третий период. Счет в пользу 3:1 в пользу нашей команды. Завтра в рамках Кубка Первого канала состоится первый в истории международный турнир по хоккею в формате "3х3", где также выступит команда Китая. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.
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