Крэйг Вудкрофт: На Кубке Первого канала мы мечтаем только о победе

Мы всегда преследуем две цели. Первое, мы должны достойно представлять свою страну. Мы хотим, чтобы нация нами гордилась. Это сто процентов. Поэтому, когда мы надеваем игровые джерси, мы мечтаем только о победе. Второе, мы должны ввести новое поколение хоккеистов в сборную, чтобы они адаптировались к современной модели, структуре, скоростям, требованиям. Вот почему мы экспериментируем сейчас на Кубке. И даем этот шанс парням. Надеемся, что они себя хорошо проявят.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею